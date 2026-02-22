تشكيل دربي لندن – مواني يقود هجوم توتنام في أول مباراة لـ تودور.. وإيزي أساسي مع أرسنال

الأحد، 22 فبراير 2026 - 17:50

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام

دفع إيجور تودور المدير الفني لتوتنام بالفرنسي كولو مواني في هجوم فريقه في أول مباراة له مع السبيرز أمام أرسنال.

ويلعب توتنام ضد أرسنال في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب توتنام الجديد.

وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

أخبار متعلقة:
تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول بعد إصابة فيرتز

المرمى: فيكاريو

الدفاع: جراي - دراجوسين – فان دي فين – جيد سبينس

الوسط: سار – كونور كالاجير – بيسوما – جواو بالينيا

الهجوم: كولو مواني – تشافي سيمونز

بينما جاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر – ويليام ساليبا – جابريال – هينكابي

الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – تروسارد

ويحتل توتنام المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الأول برصيد 58 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
إيكيتيكي لـ صلاح: شكرا على كل النصائح الرائعة.. أنت المثال الذي يجب الاقتداء به أوديجارد: لا أستطيع وصف شعوري بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي جوارديولا: مدينة مانشستر أصبحت موطني.. وأحتاج إلى الاحتضان أرتيتا: كل ما حولنا كان دافعا للرغبة في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هالاند يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة سلوت: استقبال جماهير ليفربول لـ صلاح وروبرتسون رائع كما توقعنا روبرتسون: تواجد جوارديولا منعنا من التتويج كثيرا بالدوري الإنجليزي صلاح: بكيت أكثر من أي وقت مضى بسبب الرحيل عن ليفربول
أخر الأخبار
من الدرجة الثانية لأوروبا.. تورينسي يتوج بلقب كأس البرتغال على حساب سبورتنج لشبونة 6 ساعة | الكرة الأوروبية
لا ثأر يا ريفر بليت.. بيليجرانو بطل الدوري الأرجنتيني لأول مرة بسيناريو صاعق 7 ساعة | أمريكا
كل شيء انقلب رأسا على عقب.. يوفنتوس وميلان خارج دوري أبطال أوروبا 8 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد تنزانيا في نصف النهائي 8 ساعة | منتخب مصر
تريزيجيه هداف دوري أبطال إفريقيا 2025-26 8 ساعة | الكرة الإفريقية
محمد إسماعيل: بانزا يستهتر في المباريات السهلة.. وحصلنا على مسكنات 8 ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر يبدأ التركيز على لقاء روسيا الودي 8 ساعة | منتخب مصر
زيزو: هكذا استعددت لمباراة السوبر ضد الزمالك.. وما حدث هذا الموسم لن يتكرر 9 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/523876/تشكيل-دربي-لندن-مواني-يقود-هجو