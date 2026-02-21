انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) بيرنلي
السبت، 21 فبراير 2026 - 16:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد بيرنلي في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق92. جوووووول التعادل لبيرنلي عن طريق فليمينج برأسية بعد ركلة ركنية.
ق72. بطاااقة حمراء لويسلي فوفانا لاعب تشيلسي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37. بالمر يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تصدي من دوبرافكا.
ق3. جووووول أول مبكر لتشيلسي عن طريق جواو بيدرو بعد تمريرة من بيدرو نيتو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
