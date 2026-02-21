انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) بيرنلي

السبت، 21 فبراير 2026 - 16:45

كتب : FilGoal

كول بالمر لاعب تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد بيرنلي في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي تقرير: جاكسون يقترب من العودة إلى تشيلسي هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز

نهاية المباراة

ق92. جوووووول التعادل لبيرنلي عن طريق فليمينج برأسية بعد ركلة ركنية.

ق72. بطاااقة حمراء لويسلي فوفانا لاعب تشيلسي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. بالمر يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تصدي من دوبرافكا.

ق3. جووووول أول مبكر لتشيلسي عن طريق جواو بيدرو بعد تمريرة من بيدرو نيتو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز بيرنلي
نرشح لكم
الثاني على التوالي.. تشيلسي يفرط في الفوز على بيرنلي بتعادل قاتل تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي رايس: ساكا أخبرني أن ديربي توتنام المباراة المثالية للرد.. ولا يمكن أن نخسرها رومانو: قرار نهائي من إدارة كريستال بالاس بشأن مستقبل جلاسنر مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي روسينيور يكشف ما سيفعله حال تعرض فريقه للعنصرية جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين
أخر الأخبار
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 19 من الدوري المصري 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) ريال مدريد.. محاولة أولى 30 دقيقة | الدوري الإسباني
طريق الأهلي - صنداونز يودع كأس جنوب إفريقيا من ربع النهائي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
الثاني على التوالي.. تشيلسي يفرط في الفوز على بيرنلي بتعادل قاتل 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة غير مكتملة.. بايرن ميونيخ يحقق فوزا مثيرا على فرانكفورت 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: بعد فسخ تعاقده مع فاسكو دي جاما.. لوس أنجلوس جالاكسي يبدأ مفاوضاته مع كوتينيو ساعة | أمريكا
تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
أليجري: أبطال مثل مودريتش يشكلون درسا للجميع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523793/مباشر-الدوري-الإنجليزي-تشيلسي-1-1-بيرنلي-جووووول-قااتل