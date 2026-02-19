مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. خطيرة للضيوف
الخميس، 19 فبراير 2026 - 21:24
كتب : FilGoal
يوفر لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والمقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.
ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين.
ويقع المقاولون العرب في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم.
ق19: خطيرة للمصري وتمر بجوار المرمى
ق15: خطيرة للمقاولون العرب لكن الدفاع ينقذ الموقف
