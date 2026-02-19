جيسوس: حضور جماهير النصر الضعيف يعني عدم اهتمامهم بآسيا 2.. لكن قيمة البطولة كبيرة

الخميس، 19 فبراير 2026 - 11:08

كتب : FilGoal

جورجي جيسوس - مدرب النصر

انتقد جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي غياب الحضور الجماهيري في مباريات أبطال آسيا 2.

وكرر النصر السعودي انتصاره على أركاداج التركمانستاني بنتيجة 1-0 وتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 (تعادل الكونفدرالية في إفريقيا).

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "تمنيت لو أن جماهير النصر حضرت، شعرت أنها لا تعطي قيمة لهذه البطولة، لكن قيمتها كبيرة".

وتابع "الفريق الذي واجهناه كان ملعبه ممتلئا بـ 45 ألف متفرج، وفي الإياب الحضور كان 3600 متفرج وهو عدد ضعيف جدا".

وشدد جيسوس "النصر كبير، وكبير بجماهيره وفي اللحظات الصعبة يجب على جماهير الفرق الكبرى الحضور، وأنتظر منهم ذلك في المباراة المقبلة".

واختتم جيسوس تصريحاته "نستهدف الفوز بالدوري السعودي وأبطال آسيا 2، هناك إرهاق بسبب خوض مباراة كل 3 أيام لذلك نسعى لمشاركة أكبر عد من اللاعبين".

وسيلتقي النصر مع الوصل الإماراتي في دور الـ 8 بعدما تأهل فريق روي فيتوريا أمس الثلاثاء بالفوز على الزوراء العراقي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة الإياب كما حدث في الذهاب الذي انتهى بنفس النتيجة.

ولم يخض رونالدو في البطولة حتى الآن سوى وحيدة خاضها ضد الزوراء العراقي في مرحلة المجموعات وصنع هدفا في 45 دقيقة.

