انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي(2) -(0) سالفورد سيتي.. تأهل مستحق
السبت، 14 فبراير 2026 - 16:55
كتب : FilGoal
يوفر لكم FilGoal.com نقل مباشر لمباراة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ويقود مرموش تشكيل الفريق الأساسي.
ويمكنكم متابعة المباراة من هنا
انتهت المباراة
ق85: القائم يتصدى لكرة سيمينيو
ق81: مارك جيهي يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي
ق64: 3 تبديلات لمانشستر سيتي ونزول سيمينيو ومارك جيهي
ق60: خطيرة للضيوف لكن حارس مانشستر سيتي يتألق
انطلاق الشوط الثاني
ق41: خطيرة لسالفورد سيتي والحارس يتألق
ق22: هدف من مرموش لكن تم الغاؤه بداعي التسلل
ق21: تبديل اضطراري بخروج ماكس ألاين للإصابة
ق7: جوووووووووووووووول النيران الصديقة تهدي التقدم لمانشستر سيتي
تبدأ المباراة بعد قليل
