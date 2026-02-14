انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي(2) -(0) سالفورد سيتي.. تأهل مستحق

السبت، 14 فبراير 2026 - 16:55

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يوفر لكم FilGoal.com نقل مباشر لمباراة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ويقود مرموش تشكيل الفريق الأساسي.

ويمكنكم متابعة المباراة من هنا

...........................................................................................................

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي سكاوتنج في الجول - "ميدو" جوهرة الجيش.. خريج مدرسة مانشستر سيتي الذي وُلد من رحم "تضحية أب" وصدمة الأهلي سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي

انتهت المباراة

ق85: القائم يتصدى لكرة سيمينيو

ق81: مارك جيهي يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي

ق64: 3 تبديلات لمانشستر سيتي ونزول سيمينيو ومارك جيهي

ق60: خطيرة للضيوف لكن حارس مانشستر سيتي يتألق

انطلاق الشوط الثاني

ق41: خطيرة لسالفورد سيتي والحارس يتألق

ق22: هدف من مرموش لكن تم الغاؤه بداعي التسلل

ق21: تبديل اضطراري بخروج ماكس ألاين للإصابة

ق7: جوووووووووووووووول النيران الصديقة تهدي التقدم لمانشستر سيتي

تبدأ المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
إجور تودور مدربا لـ توتنام حتى نهاية الموسم ESPN: برونو جيماريش سيغيب لمدة شهرين على الأقل بسب الإصابة رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك ذا صن: رودري يواجه خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مواجهة توتنام جوارديولا يرد على تصريحات راتكليف: الجنسية واللون لا يصنعان الفارق أول إنجليزي منذ عام ونصف.. كاريك أفضل مدرب في شهر يناير إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة البرازيلي الأول في التاريخ.. إيجور تياجو لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
أشرف نصار: عقوبة مصطفى شلبي قرار شخصي.. ولا أميل للزمالك عى حساب الأهلي دقيقة | الدوري المصري
تشكيل النصر - رونالدو يعود لقيادة الهجوم أمام الفتح 6 دقيقة | سعودي في الجول
استراحة في الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) كايزر تشيفز.. نهاية الشوط الأول 50 دقيقة | الدوري المصري
أبطال إفريقيا – الهلال يحسم الصدارة وصندوانز ينهي المجموعات في المركز الثاني 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
حرب التصريحات تشتعل بين لويس إنريكي وديمبلي عقب الهزيمة من رين 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الكونفدرالية - المصري (0)-(0) زيسكو.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
رسالة نارية من برشلونة إلى رئيس الاتحاد الإسباني بشأن التحكيم ساعة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - زد إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523316/استراحة-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-مانشستر-سيتي-1-0-سالفورد-سيتي