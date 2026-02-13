مؤتمر معتمد جمال: لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية.. ولا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

معتمد جمال مدرب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة زيسكو

شدد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالكعلى أن فريقه سيخوض مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الكونفدرالية فقط من أجل تحقيق الفوز.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء غدٍ السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "المباراة بالنسبة لنا تعني نتيجة واحدة وهي تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور التالي والاستمرار في المنافسة".

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لم يتنازل عن مستحقاته لتجديد عقده.. ويرفض التحقيق الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز موعد المران الرئيسي لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز.. والاجتماع الفني الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا

وأضاف " نسعى لتعويض الخسارة أمام زيسكو بعد سوء الحظ الذي صادفنا،وأحاول مع ضغط المباريات القيام بالتدوير بين اللاعبين".

وشدد "جميع لاعبي الفريق على قدر المسؤولية وأي لاعب سيتواجد في قائمة المباراة سيكون جاهزا للمشاركة، ولا أرغب في الحديث عن الإصابات أو البحث عن المبررات".

وتابع "بعد أزمة إيقاف القيد لم يكن لدينا سوى النظر إلى أبناء النادي، وكانوا مظلومين بعض الشيء، ولكنهم أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية".

وواصل "أثق في أبناء النادي من الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول، وسيواصلون مشوارهم حتى يصبحوا قادة للفريق مثل عمر جابر".

وأكمل "للأسف سنكون بدون آدم كايد لفترة، وسننتظر تأكد جاهزية أحمد فتوح ومحمود بنتايك، لكن الأمور تتحسن وسنستعيد جميع اللاعبين قريبا".

وأتم تصريحاته "لم يجد جديد في موقفي مع الفريق، وهذا لا يشغلني، أنا مع الزمالك لأخدمه بأي طريقة، وأنا مشجع في الأساس للنادي قبل أن أكون مدربا".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ 10 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز من أجل ضمان الصعود.

وقد يتأهل الزمالك في حالة التعادل أو الخسارة بشرط خسارة المصري أمام زيسكو يونايتد في الجولة الأخيرة في الوقت ذاته.

الزمالك الكونفدرالية كايزر تشيفز
نرشح لكم
خبر في الجول - المفاوضات مستمرة بين شكري والمصري لحسم الانتقال خبر في الجول - المصري يتقدم بعرض لضم أمادي من سيراميكا كليوباترا خبر في الجول – الاتفاق تم.. الكشف الطبي يفصل دغموم عن الانضمام لـ الأهلي خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع إنبي بشأن أقطاي وعلي محمود الزمالك يعلن إنهاء 6 قضايا جديدة.. وينتظر إخطارا من فيفا ليكيب: الأهلي يتفاوض مع نانت لضم ياسين بن حطاب يورتشيتش: مباريات الزمالك كانت صعبة بسبب لاعبيه السابقين في بيراميدز داري ورضا سليم وجراديشار وبن رمضان.. في الجول يكشف موقف أجانب الأهلي
أخر الأخبار
كأس العالم - أمريكا لا يحق لها الاستئناف للاعتراض على طرد بالوجون 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - المباراة الخامسة.. تحديد مواجهة جديدة في ثمن النهائي 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - سجل الهدف الثاني.. تيلمان رجل مباراة أمريكا ضد البوسنة 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب الجزائر: لا مجال للعاطفة أمام سويسرا.. والآن لا أسرار في كرة القدم 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم – قبل لقاء مصر وأستراليا.. تيخيرا يكشف كيف يدير المباريات تحكيميا 4 ساعة | في المونديال
كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني 4 ساعة | في المونديال
كأس العالم - داليتش: مواجهة البرتغال ستحسم في الوسط وليست بين مودريتش ورونالدو 4 ساعة | في المونديال
كأس العالم - رانجنيك: إيقاف يامال المفتاح لمفاجأة إسبانيا 4 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/523277/مؤتمر-معتمد-جمال-لاعبو-الزمالك-على-قدر-المسؤولية-ولا-بديل-عن-ا