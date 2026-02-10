لابورتا يودع لاعبي برشلونة.. "سأفتقدكم وأتمنى أن أعود في مارس"

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 16:12

كتب : FilGoal

وداعية خوان لابورتا للاعبي برشلونة

التقى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق بفريق كرة القدم لتوديعهم بعد تقدمه باستقالته من رئاسة النادي.

واستقال لابورتا من رئاسة النادي بسبب ترشحه للانتخابات الجديدة للنادي.

وألقى لابورتا رسالة وداعية على اللاعبين وجاءت كالتالي:

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"أترشح بنيّة الفوز. وإذا سارت الأمور على ما يرام، ففي يوم 15 مارس آمل أن أفوز في الانتخابات، ثم أعود".

"لا أريد أن أطيل عليكم، فقط أود أن أقول لكم إن هذه الفترة، التي تمتد نحو 40 أو 45 يومًا، ستجعلني أفتقدكم، لأن أفضل ما كان في الرئاسة بالنسبة لي هو التواجد معكم، اللاعبين، وهانزس، وجهازه الفني، وباقي العاملين من معدّين بدنيين، وأطباء، ومعالجين، وكل واحد منكم".

"أنتم أصحاب الفضل الحقيقيون فيما يحدث اليوم في برشلونة. برشلونة يعيش اليوم لحظة تاريخية، وأنتم من تجعلون جماهير النادي سعيدة. وهذا، بصفتي رئيسًا، أود حقًا أن أشكركم عليه لأنني خلال هذه السنوات الخمس حظيت بشرف أن أكون رئيسًا، وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد، بفضلكم. بفضل كل من عمل معي خلال هذه السنوات الخمس، وخصوصًا في السنتين الأخيرتين".

"الموسم الماضي كان تاريخيًا، وهذا الموسم يسير بشكل ممتاز. لذلك سأفتقدكم. وأتمنى أن أعود يوم 15 مارس لكي أكون مجددًا معكم، كما أنني متحمس جدا لإكمال بناء الملعب وأن تنعموا به وأن أكون معكم جميعا ونواصل حص الألقاب معا".

وتقام انتخابات برشلونة يوم 15 مارس المقبل.

وينص قانون الرياضة الإسباني على ضرورة استقالة أي عضو في مجلس الإدارة إذا أراد الترشح في الدورة التالية للانتخابات.

وسيتولى رافا يوستي نائب رئيس النادي منصب القائم بأعمال الرئيس حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

برشلونة خوان لابورتا
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