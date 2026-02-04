مباشر كأس الرابطة - مانشستر سيتي (3)-(1) نيوكاسل.. جوووول تقليص الفارق

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة رومانو: برناردو سيلفا يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم رغم الخسارة في ملعبه.. إيدي هاو: نؤمن بحظوظنا أمام مانشستر سيتي

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب سانت جيمس بارك بفوز مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

ويلتقي المتأهل للمباراة النهائية أمام أرسنال الذي تأهل للنهائي بعد تجاوز تشيلسي في نصف النهائي.

----------------

ق 62: جووووول رائع من إيلانجا لاعب نيوكاسل بعد مرور رائع من الجانب الأيمن ليدخل منطقة الجزاء ويسدد في الزاوية البعيدة لحارس مانشستر سيتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3-0.

ق 42: إصابة جوردون لاعب نيوكاسل.

ق 32: جووووول تيجاني ريندرز يسجل الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 29: جوووول مرموش يسجل الهدف الثاني بعد متابعة لخطأ تريبير مدافع نيوكاسل في إبعاد الكرة.

ق 28: ترافورد يتصدى لتسديدة تريبير من ضربة حرة مباشرة.

ق 27: بطاقة صفراء لماتياس نونيز بعد جذب هال لاعب نيوكاسل.

ق 20: ترافورد حارس مانشستر سيتي يتألق من جديد ويتصدى لانفراد أمام جوردن لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 12: فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عن طريق تيجاني ريندرز بعد تسديدة قوية مرت أمام المرمى.

ق 9: جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي يتصدى لانفراد أمام ويلوك لاعب نيوكاسل.

ق 7: جووووول عمر مرموش يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد انفراده بالحارس وتدخل دان بيرس مدافع نيوكاسل.

بداية المباراة

مانشستر سيتي عمر مرموش نيوكاسل
