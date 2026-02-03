إصابة زيزو وخروجه من مباراة الأهلي والبنك
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 20:34
كتب : FilGoal
تعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي للإصابة في مباراة البنك الأهلي.
أحمد سيد زيزو
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.
واشتكى زيزو من الإصابة في الدقيقة 30 بعدما أمسك بالعضلة الخلفية.
ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه حسين الشحات في الدقيقة 31.
ومن المنتظر أن يخضع زيزو لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن الأهلي.
وسجل مصطفى شلبي هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 11 بعدما حول عرضية أحمد مدبولي من ركلة حرة مباشرة إلى شباك محمد الشناوي.
نرشح لكم
