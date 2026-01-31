راديو مونت كارلو: كريم بنزيمة قد لا يلعب لاتحاد جدة مرة أخرى

كشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية عن احتمالية رحيل كريم بنزيمة عن اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت الإذاعة إلى أن بنزيمة يشعر بالغضب من المسؤولين في اتحاد جدة بسبب عرض التجديد الذي حصل عليه.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

وفقا لمونت كارلو فإن بنزيمة شعر بالإهانة من عرض التجديد، والذي قلص فيه النادي السعودي راتبه، رغم أنه توقع الحصول على راتب أكبر أو حتى الاستمرار بنفس الراتب.

وفقا للإذاعة فإن بنزيمة حاليا يقيم جميع العروض المتاحة من أجل إمكانية الانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الحالية.

وحصل بنزيمة على عروض من تركيا وأمريكا لضمه حال رحيله عن اتحاد جدة، كما أن حماهير أولمبيك ليون قد تحلم بعودته لإنهاء مسيرته مع الفريق.

وقد لا يستمر بنزيمة حتى نهاية عقده مع اتحاد جدة بنهاية الموسم، وقد يلجأ للرحيل حاليا.

وانضم بنزيمة لاتحاد جدة في 2023 بعد رحيله عن ريال مدريد.

منذ بداية الموسم الحالي شارك بنزيمة في 21 مباراة وسجل 16 هدفا بقميص اتحاد جدة.