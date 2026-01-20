توتو سبورت: يوفنتوس يرسل عرضا جديدا لكريستال بالاس لضم ماتيتا

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 12:45

كتب : FilGoal

جان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس

جان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس

أرسل نادي يوفنتوس عرضا جديدا إلى كريستال بالاس للتعاقد مع جان فيليب ماتيتا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن يوفنتوس أرسل عرضا جديدا لكريستال بالاس لضم ماتيتيا على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء بـ 30.5 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن بند أحقية الشراء يصبح إلزاميا حال تأهل يوفنتوس إلى أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

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وكان كريستال بالاس قد رفض العرض الأول من يوفنتوس مطالبا الحصول على 35 مليون يورو.

ومنح ماتيتا موافقته على الانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن يوفنتوس لا يزال مطالبا بالاتفاق مع وكيل اللاعب وإدارة كريستال بالاس لحسم الصفقة.

وينتهي تعاقد ماتيتا مع النادي الغنجليزي في 2027.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 33 مباراة رفقة كريستال بالاس في الموسم الجاري وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

ويمر كريستال بالاس بفترة صعبة بعد رحيل مارك جيهي إلى مانشستر سيتي وانتقاد أوليفير جلاسنر المدير الفني للفريق إدارة ناديه بسبب رحيل النجوم.

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