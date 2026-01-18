تقرير: نابولي يعتزم يكثف مفاوضاته مع النصيري بعد نهائي أمم أفريقيا

الأحد، 18 يناير 2026 - 15:23

كتب : FilGoal

يوسف النصيري

حدد نابولي المغربي يوسف النصيري كأحد أهدافه الأساسية في خط الهجوم.

ومن المتوقع أن تكثف الإدارة مفاوضاتها مع اللاعب وناديه فنربخشة بعد نهائي أمم أفريقيا اليوم الأحد.

وكشف تقرير كوريري ديلو سبورت إن نابولي يسعى لتسريع المحادثات مع النصيري خلال الفترة الجارية.

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وأشار التقرير إلى أن النادي التركي مستعد للنقاش حول انتقاله على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع اشتراط الحصول على 5 ملايين يورو على الأقل للصفقة المؤقتة.

ويركز نابولي أيضا على مهاجم روما إيفان فيرجسون، لكن انتقاله مرتبط بوصول تعزيزات هجومية إضافية للفريق بعد انضمام روبينيو فاز ودونييل مالين.

وسجل النصيري 7 أهداف في 15 مباراة بالدوري التركي هذا الموسم.

كما شارك في ست مباريات مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025، جميعها كبديل.

وسجل النصيري ركلة الترجيح الحاسمة أمام نيجيريا والتي صعدت بالمغرب إلى نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويدير الكونغولي جان جاك ندالا المباراة النهائية.

وسبق وأدار جان جاك ندالا مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر.

وتأهل منتخب المغرب للنهائي بعد تخطي نيجيريا بركلات الترجيح، بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.

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