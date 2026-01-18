أستون فيلا يرغب في تدعيم صفوفه من منتخب نيجيريا

الأحد، 18 يناير 2026 - 14:53

كتب : FilGoal

رافاييل أونيديكا لاعب وسط منتخب نيجيريا

رافاييل أونيديكا لاعب وسط منتخب نيجيريا

وضع نادي أستون فيلا الإنجليزي، اللاعب رافاييل أونيديكا لاعب وسط منتخب نيجيريا ضمن قائمة المطلوبين في الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

رافائيل أونيديكا

النادي : آينتراخت فرانكفورت

كلوب بروج
نيجيريا

وكشف موقع "سبورتس مول" الإنجليزي أن أستون فيلا يرغب في ضم اللاعب الذي يلعب لنادي كلوب بروج البلجيكي.

وذلك بسبب إصابة بوبكر كامارا لاعب أستون فيلا في الركبة وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

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ويجيد رافاييل أونيديكا اللعب في مركزي الوسط المدافع وقلب الدفاع.

يأتي ذلك في ظل رغبة نادي جالاتاسراي التركي في التعاقد أيضا من اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نادي كلوب بروج حدد سعر لاعبه النيجيري وهو 30 مليون يورو لمن يرغب في ضمه.

وظهر أونيديكا بشكل جيد مع منتخب نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية والتي احتل بها منتخب بلاده المركز الثالث بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح.

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