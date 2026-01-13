انضم إلى كبار إنجلترا.. سكاي ألمانيا: بايرن يدخل في صراع ضم جيهي

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

مارك جيهي - لاعب كريستال بالاس

دخل بايرن ميونيخ في صراع ضم الإنجليزي مارك جيهي مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف سكاي سبورت ألمانيا: "ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أجرى اتصالات في الأيام الأخيرة مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس لإقناعة بالانضمام إلى الفريق البافاري."

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وانضم بايرن ميونيخ إلى صراع ضم جيهي الذي تتنافس على ضمه أندية مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال.

الاتصالات مع جيهي ليست الأولى، وإنما عقد إيبرل اجتماعا مع وكيل جيهي في ملعب تدريب بايرن ميونيخ.

وارتبط اسم اللاعب في الصيف الماضي بالانتقال لليفربول لكن تعطلت الصفقة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير كشفت عن آمال مانشستر سيتي في خفض كريستال بالاس طلبه بالحصول على 40 مليون يورو.

ويرغب مانشستر سيتي في تعويض غيابات يوشكو جفارديول وروبن دياز قلبي دفاع الفريق.

وأوضحت أن سيتي يرى شرط كريستال بالاس المالي مبالغا فيه للتخلي عن مارك جيهي الذي سيصبح لاعبا حرا بعد 6 أشهر.

أما أرسنال فيرغب في ضم المدافع رغم امتلاكه كل من جابرييل ماجاليس، وويليام ساليبا، وكريستيان موسكيرا، وبييرو هينكابي، ويورين تيمبر.

وينتهي تعاقد مارك جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وشارك جيهي في 187 مباراة بقميص بالاس منذ انضمامه من تشيلسي في 2021.

وساهم في تتويج بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم درع المجتمع على حساب مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وشارك جيهي في 26 مباراة بقميص منتخب إنجلترا وساهم في وصول الأسود الثلاثة لنهائي أمم إفريقيا 2024.

كريستال بالاس بايرن ميونيخ مارك جيهي
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