انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (2)-(2) مانشستر يونايتد.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 31 نقطة.

فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

انتهت

ق 66: جوووول التعاااادل أنتوني يسجل من تسديدة رائعة

ق 59: جوووول سيسكو والهدف الثاني بعد عرضية دورجو

ق 51: جووووول التعاااااادل سيسكو المنفرد يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تشتيت من على خط المرمى من مدافع بيرنلي بعد انفراد دورجو وتسديدة صوب المرمى

ق 28: هدف غير محتسب ليونايتد بداعي وجود خطأ على ليساندرو مارتينيز ضد كايل ووكر

ق 13: جوووووول أوووول بيرنلي يتقدم عن طريق عرضية ترتطم بقدم هيفين مدافع يونايتد وتتحول في الشباك

بداية اللقاء