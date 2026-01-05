انتهت أمم إفريقيا - نيجيريا (4)-(0) موزمبيق

الإثنين، 05 يناير 2026 - 20:55

كتب : FilGoal

بول أوناتشو - نيجيريا ضد أوغندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا ضد موزمبيق في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا.

ويواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من لقاء الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------------

انتهت

ق 75: جوووووووووول آدمز بعد تسديدة صاروخية.

ق 47: جووووووووووول أوسيمين بعد عرضية أرضية من لوكمان.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: تسديدة قوية من أكور آدمز بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 25: جوووووووووول أوسيمين بعد تسديدة من عرضية أرضية.

ق 20: جوووووووووول أديمولا لوكمان بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 7: تسديدة خطيرة من إيوبي لكن حارس موزمبيق يتصدى.

ق 2: فيكتور أوسيمين يسجل الأول ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

بداية المباراة

أمم إفريقيا نيجيريا الموزمبيق
