انتهت أمم إفريقيا - نيجيريا (4)-(0) موزمبيق
الإثنين، 05 يناير 2026 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا ضد موزمبيق في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا.
ويواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من لقاء الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية.
-------------------------------------------
انتهت
ق 75: جوووووووووول آدمز بعد تسديدة صاروخية.
ق 47: جووووووووووول أوسيمين بعد عرضية أرضية من لوكمان.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: تسديدة قوية من أكور آدمز بعيدة عن المرمى قليلا.
ق 25: جوووووووووول أوسيمين بعد تسديدة من عرضية أرضية.
ق 20: جوووووووووول أديمولا لوكمان بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق 7: تسديدة خطيرة من إيوبي لكن حارس موزمبيق يتصدى.
ق 2: فيكتور أوسيمين يسجل الأول ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.
بداية المباراة
