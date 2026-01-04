مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) الكاميرون.. الحارس يتألق
الأحد، 04 يناير 2026 - 21:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون في ثمن نهائي أمم إفريقيا.
وتأهل كلا المنتخبين في المركز الثاني للمجموعتين الثانية والسادسة.
وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي مع المغرب التي تأهلت بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.
--
ق 69: إيباسي يمنع هدفا من موكوينا من ركلة حرة مباشرة
ق 47: جوووول الثااااني.. رأسية كوفاني تسجل الثاني للكاميرون
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: جوووول جونيور تشامادو يسجل الأول للكاميرون
ق 14: هدف غير محتسب بداعي التسلل سجله فوست
ق 7: موفوكينج يهدر انفرادا تاما بتسديدة تعلو العارضة
ق 3: راسية فوستر تعلو العارضة
بداية اللقاء
