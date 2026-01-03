انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) برشلونة
السبت، 03 يناير 2026 - 22:10
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.
--
ق 90 جوووول ليفاندوفسكي ينهي المباراة بالهدف الثاني بلمسة رائعة بعد تمريرة من فيرمين
ق 86 جووووول داني أولمو يسجل هدف التقدم لبرشلونة بتسديدة رائعة
ق 70 جارسيا يتصدى لتسديدة خطيرة
ق 69 كوندي يبعد الكرة على خط المرمى
بداية المباراة
