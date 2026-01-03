انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) برشلونة

السبت، 03 يناير 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

يلعب برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

ق 90 جوووول ليفاندوفسكي ينهي المباراة بالهدف الثاني بلمسة رائعة بعد تمريرة من فيرمين

ق 86 جووووول داني أولمو يسجل هدف التقدم لبرشلونة بتسديدة رائعة

ق 70 جارسيا يتصدى لتسديدة خطيرة

ق 69 كوندي يبعد الكرة على خط المرمى

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - لامين يامال أساسي وبيدري بديل ضد إسبانيول ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا مؤتمر ألونسو: لا أعرف موقف مبابي من السوبر.. وسنحدد موقف كارباخال وهاوسن غدا قائمة برشلونة - عودة بيدري وأولمو.. واستمرار غياب أراوخو ضد إسبانيول مواعيد مباريات السبت 3 يناير - دور الـ 16 من أمم إفريقيا.. ودربي برشلونة مدرب إسبانيول: تعيين حكم كتالوني ضد برشلونة يضع عليه ضغوطات غير مبررة مدربه السابق في لاس بالماس: ريال مدريد وجد أن بيدري غير مناسب لضمه مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع
أخر الأخبار
رفقا بـ الشوالي 10 دقيقة | أمم إفريقيا
اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي 13 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات 44 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة 57 دقيقة | أمم إفريقيا
بريمر: أقلق كثيرا من خصوم مثل ليتشي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباليتي: قرار ديفيد بشأن زاوية تسديد ركلة الجزاء جيد رغم الإهدار ضد ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب بورنموث: وضع سيمينيو لم يتغير.. سيشارك معنا في المباراة المقبلة ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: كنا ندرك صعوبة مباراة بورنموث.. وأحببت طريقة جابريال في تجاوز الخطأ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520500/مباشر-الدوري-الإسباني-إسبانيول-0-2-برشلونة-جووووول-ليفاندوفسكي-ينهيها