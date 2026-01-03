انتهت أمم إفريقيا – تونس (1) 2- 3 (1) مالي.. خروج نسور قرطاج
السبت، 03 يناير 2026 - 19:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية.
نهاية المباراة بتأهل مالي
البلال توريه يسجل الخامسة ويفوز منتخب مالي
بن رمضان يهدر الخامسة
جاوسو دياكيتي يسجل الرابعة لمالي
إلياس العاشروي يهدر الثالثة لتونس
نيني يهدر الثالثة لمالي
إلياس سعد يسجل الثالثة لتونس
لاسين سينايوكو يسجل الثانية لمالي
علي العابدي يهدر الثانية لتونس
بيسوما يهدر الأولى لمنتخب مالي
ياسين مرياح يسجل الركلة الأولى لتونس
إلى ركلات الترجيح
ق 110: خروج ديانج ونزول سيسوكو
ق 106: هدف غير محتسب من فراس شواط
انطلاق الشوط الثاني من الوقت الإضافي
نهاية الشوط الأول للوقت الإضافي بالتعادل
ق 94: جوووووول التعادل
ق 93: ركلة جزااااااااء
ق 88: جوووووول فراس شواط
ق 85: نزول بن رمضان بدلا من المجبري
ق 79: تسديدة من المجبري والحارس يبعدها بعد ركلة حرة
ق 58: مطالبات بركلة جزاء
ق 40: محاولات من تونس دون خطورة
كوليبالي ينال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 26 🟥
هل سيقلب هذا الطرد ميزان المباراة لصالح تونس؟ ✍️
ما رأيك بقرار الحكم؟ 🤔#كأس_أمم_إفريقيا | #تونس_مالي pic.twitter.com/aUivdXgwRT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026
ق 26: طرد كوليبالي لاعب مالي
ق 11: إصابة ديلان برون ونزول ياسين مرياح
انطلاق المباراة