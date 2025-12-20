نجم الكاميرون لـ في الجول: اللاعبون ليسوا سياسيين.. وهكذا يمكننا الفوز بكأس الأمم

أبدى توماس ليبي نجم منتخب الكاميرون السابق اعتقاده بوجود فرصة قوية لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا إن عزل الفريق نفسه عن المشاكل الخارجية.

وقال ليبي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أعتقد أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون ناجحة للغاية، فالمغرب بلد شغوف بكرة القدم".

وأضاف " بالنسبة للكاميرون بناء على ما لدينا اليوم، إذا ركزنا بما فيه الكفاية، وإذا حافظنا على روحنا القتالية، أعتقد أننا قادرون على تجاوز كل المشاكل. لدينا لاعبون قادرون على إحداث الفارق، فلمَ لا"؟

وأوضح "أعتقد أننا مستعدون ذهنيا، وأعتقد أن لا شيء آخر سيهم. أما بخصوص التغيير سواء المدرب أو حتى الاضطرابات التي طرأت على رئيس الاتحاد، فأعتقد أنه إذا نأى اللاعبون بأنفسهم عن كل هذا وركزوا على تحقيق نتيجة إيجابية، لن يسبب هذا المشاكل".

وأكمل "رئيس الاتحاد موجود لدعمهم، بكل بساطة. الآن، يجب على الجميع التمييز بين المهم وغير المهم، لأنني أعتقد أننا بما أننا نحب الحياة، فعندما نشارك في بطولة كهذه، علينا أن نركز على عملنا، هذا كل شيء".

وواصل "كل ما نفكر فيه هو اللعب، والفوز بالمباريات، أعتقد أن هذا هو الأهم. أما بالنسبة للأمور الأخرى، فنحن لسنا سياسيين، لذا لا يمكننا التدخل في أمور لا تخصنا. لذا أعتقد أنه إذا ساد الهدوء في المعسكر اليوم، وإذا ساد هذا السكينة، فلن تكون هناك أي مشاكل".

وتابع "لديهم رئيس عظيم، صامويل إيتو، وهو موجود هنا، لذا لا أرى أي سبب يمنع الأمور من أن تسير على ما يرام، لذا، إذا لم تكن هناك أمراض أو إصابات، فلا أرى أي سبب يمنعنا من التقدم أكثر في هذه البطولة".

وعن المرشحين للفوز بالبطولة قال: "الآن، أعتقد أن هناك أسماء كبيرة في هذه البطولة. لديك السنغال والمغرب الذي أعتقد أن لديه الكثير من اللاعبين الممتازين".

واختتم "الأمر يتعلق بإدارة كل مباراة على حدة للوصول إلى القمة. ولكن لجميع الدول التي ستشارك في البطولة، أتمنى أن يفوز الأفضل".