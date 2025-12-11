بعد 16 عاما.. فووت ميركاتو: ليون يحلم بعودة بنزيمة

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

يحلم نادي ليون الفرنسي في استعادة خدمات كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب موقع "فووت ميركاتو" الفرنسي، فإن ليون يترقب موقف كريم بنزيمة مع اتحاد جدة.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن عقد المهاجم الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده حتى الآن.

ويرغب ليون في استعادة خدمات نجمه السابق بعد 16 عاما على رحيله من النادي الفرنسي.

وانتقل بنزيمة من ليون إلى ريال مدريد في صيف 2009.

ولعب بنزيمة بين عامي 2009 و2023 بقميص ريال مدريد وانتقل منه إلى اتحاد جدة.

المهاجم صاحب الـ37 عاما حصد الثنائية المحلية مع الاتحاد في الموسم المنصرم.

وخلال الموسم الحالي لعب بنزيمة 12 مباراة وسجل 11 هدفا بجميع المسابقات.

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