التشكيل - الدباغ وحمدان أساسيان مع فلسطين.. وخريبين يقود هجوم سوريا

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

فلسطين

أعلن كل من إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين وخوسي لانا مدرب سوريا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب فلسطين مع سوريا بعد قليل على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2025.

ويشهد تشكيل فلسطين تواجد عدي الدباغ وخالد النبريص وحامد حمدان ثلاثي الدوري المصري بالتشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين كأس العرب - لاعب سوريا: نقطة هامة للغاية.. ومباراتنا أمام فلسطين مصيرية كأس العرب - التعادل يكفي لتأهل فلسطين وسوريا.. حظوظ منتخبات المجموعة الأولى

ويقود هجوم سوريا كل من محمود الأسود وعمر خربين.

وجاء تشكيل فلسطين بالكامل كالتالي:

الحارس: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط - ميلاد تيرمانيني - محمد صالح - وجدي نبهان.

الوسط: عميد محاجنة - حامد حمدان - تامر صيام.

الهجوم: خالد النبريص - عدي الدباغ - زيد القنبر.

بينما جاء تشكيل سوريا كالتالي:

الحارس: إلياس هدايا.

الدفاع: أحمد فقا - عبد الرزاق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد الصلخدي.

الهجوم: محمود المواس -عمر خريبين - محمود الأسود.

ويتصدر كل من سوريا وفلسطين جدول المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما ويكفي التعادل كلاهما للتأهل سويا إلى نص النهائي.

فلسطين سوريا كأس العرب
نرشح لكم
تشكيل كأس العرب – أكرم عفيف أساسي مع قطر.. والجزيري يقود هجوم تونس مباشر كأس العرب - سوريا (0)-(0) فلسطين.. قطر (0)-(0) تونس.. حسم المجموعة الأولى كأس العرب – إسماعيل الغربي يغادر معسكر تونس ويعود لناديه أوجسبورج كأس العرب - مهاجم السعودية: علينا تفادي ارتكاب الأخطاء أمام المغرب.. ونسعى للصدارة كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي كأس العرب - مؤتمر مدرب جزر القمر: يجب أن نظهر بمستوى جيد أمام عمان قبل الوداع أحمد حسن: من حق الجماهير أن تحزن بسبب النتيجة.. ونستهدف أداء أفضل ضد الأردن كأس العرب - مؤتمر كيروش: سنتمسك بأمل التأهل لربع النهائي 
أخر الأخبار
بي بي سي: القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمتي الاعتداء وإثارة الشغب 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العرب – أكرم عفيف أساسي مع قطر.. والجزيري يقود هجوم تونس 8 دقيقة | كأس العرب
مباشر كأس العرب - سوريا (0)-(0) فلسطين.. قطر (0)-(0) تونس.. حسم المجموعة الأولى 9 دقيقة | كأس العرب
كرة سلة 3×3 – منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مدغشقر 18 دقيقة | كرة سلة
التشكيل - الدباغ وحمدان أساسيان مع فلسطين.. وخريبين يقود هجوم سوريا 26 دقيقة | كأس العرب
تقرير: ميلان يرفض رفع عرضه لتجديد عقد مانيان 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يحصل على المركز الثاني في بطولة إفريقيا 48 دقيقة | كرة سلة
كأس العرب – إسماعيل الغربي يغادر معسكر تونس ويعود لناديه أوجسبورج ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518679/التشكيل-الدباغ-وحمدان-أساسيان-مع-فلسطين-وخريبين-يقود-هجوم-سوريا