مباشر كأس العرب - مصر (0)-(1) الكويت.. مشاركة كريم فؤاد وميدو جابر

عمرو السولية - مصر ضد الكويت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر الثاني ضد الكويت في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ويتواجد منتخبا الإمارات والأردن رفقة مصر والكويت في المجموعة الثالثة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

---------------------------------

ق72 خروج يحيى زكريا ومصطفى سعد ومشاركة كريم فؤاد وميدو جابر

ق69 تسديدة من ياسين مرعي لكن بعيدة عن المرمى

ق64 هدف أول لمنتخب الكويت برأسية فهد الهاجري

ق61 نزول أفشة ومروان حمدي بدلا من النني ومحمد شريف

ق50 تسديدة من إسلام عيسى لكن في الشباك من الخارج

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من النني لكن الحارس يتألق

ق38 السولية يهدر ركلة الجزاء

ق36 ركلة جزاء لمنتخب مصر

ق35 استمرار سيطرة منتخب مصر لكن دون خطورة

ق20 فرصة أولى خطيرة لمنتخب الكويت لكن تمر أعلى مرمى محمد بسام

ق14 رأسية رائعة من رجب نبيل ولكن أعلى العارضة

ق8 تسديدة ضعيفة من محمد شريف ولكن سهلة في يد الحارس

ق6 رأسية من رجب نبيل تصل لياسين مرعي يحولها رأسية ولكن بجوار المرمى

ق4 رأسية من النني ولكن سهلة في يد حارس مرمى الكويت

ق1 تسديدة قوية من غنام محمد تتحول لركنية

بداية المباراة

مصر الثاني كأس العرب الكويت
