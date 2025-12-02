مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 13:23

كتب : أحمد الخولي

حمزة عبد الكريم - الأهلي - شبيبة القبائل

كشف مصدر من النادي الأهلي عن تلقي الفريق عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم لاعب الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "برشلونة أرسل عرضا رسميا طلب خلاله التعاقد مع حمزة عبد الكريم للانضمام لفريقه الثاني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء".

وتابع "العرض المرسل لم يحتوي على مبلغ مالي محدد ولكن الفريق الإسباني يرغب في الشراكة مع الأهلي في اللاعب، إذ يقوم بتطويره بشكل أكبر وإشراكه مع الفريق وحصول الأهلي على نسبة من إعادة البيع".

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وأتم "الأهلي ربط الموافقة على عرض برشلونة بموافقة يس توروب مدرب الفريق والتعاقد مع مهاجم قوي آخر في شهر يناير لتعويضه".

ويعتبر عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، كواحد من أبرز مواهب الكرة الإفريقية بعد أن تألق بشكل لافت في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر. ولفت اللاعب الأنظار بحصوله على لقب رجل المباراة في أكثر من مواجهة.

وكان أشرف بن عياد صحفي موندو ديبورتيفو قد كشف عن بدء تحرك برشلونة بشكل رسمي لضم موهبة الأهلي ومنتخب مصر. (مزيد من التفاصيل)

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن دخول برشلونة في مفاوضات رسمية منذ ثلاثة أسابيع، وسط تفاؤل في النادي الكتالوني بإتمام الصفقة رغم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بالحصول على توقيعه، أبرزها بايرن ميونخ والذي حاول التعاقد معه الصيف الماضي لكن الأهلي رفض العرض.

وأشار التقرير إلى سعي إدارة برشلونة لضم حمزة عبد الكريم بنظام الإعارة مع خيار الشراء، حيث يهدف النادي لجعل اللاعب ينسجم أولا مع الرديف على أن يشارك لاحقا في فترة إعداد الفريق الأول خلال الصيف المقبل.

وعدد تقرير سبورت مزايا عبد الكريم بأنه مهاجم صريح يتمتع ببنية بدنية قوية ولمسة تهديفية مميزة، وسبق له تسجيل أهداف حاسمة في البطولات السنية مع الأهلي، كما خاض عدة مباريات مع الفريق الأول هذا الموسم وشارك في بعض المواجهات كلاعب أساسي.

وينتظر أن تحسم المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي وانضمام عبد الكريم لتجربة جديدة بين أبرز المواهب الصاعدة.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

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