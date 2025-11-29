انتهت أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(1) بيراميدز
السبت، 29 نوفمبر 2025 - 17:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باور ديناموز الزامبي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
لمتابعة المباراة من هنا
-----------------------------------
انتهت
ق 55: هدف لم يحتسب لباور ديناموز لداعي التسلل.
ق 51: جووووول محمد رضا "بوبو" بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: تبديل اضطراري بخروج السناوي ودخول محمود جاد.
ق 24: الشناوي يتألق بالتصدي إلى فرصة خطيرة.
ق 2: القائم يحرم فيستون ماييلي من تسجيل الهدف الأول بعد رأسية.
بداية المباراة
