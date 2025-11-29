انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) ألافيس.. صدارة مؤقتة

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 17:24

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس بالدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد ألافيس ضمن الجولة 14 بالدوري الإسباني.

لمتابعة مباراة برشلونة ضد ألافيس دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق93 داني أولمو يسجل الهدف الثالث لنادي برشلونة

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق26 داني أولمو يسجل الهدف الثاني لنادي برشلونة

ق7 لامين يامال يسجدل هدف التعادل لنادي برشلونة بعد متابعة من داخل منطقة الجزاء.

ق1 الهدف الأول لنادي ألافيس بعد عرضية استقبلها فيكتور بارادا بلمسة هيأت الكرة لزميله بابلو إيبانيز الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسبااني الدوري الإسباني
