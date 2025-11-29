مباشر كأس الكونفدرالية - كايرز تشيفز (0)-(1) الزمالك.. الحارس يتألق أمام بيزيرا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كايزر تشيفز ضد الزمالك في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ق74. الحارس يتألق ويتصدى لتسديدة من بيزيرا بعد انطلاقة رائعة.

ق56. خروج سيف الدين الجزيري بسبب الإصابة ودخول عدي الدباغ بدلا منه.

ق49. إنقاذ من على خط مرمى كايزر تشيفز بعد تدخل من جوان بيزيرا مع حارس المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. تسديدة قوية من مابوي تمر بجوار المرمى.

ق18 .تبديل جديد للإصابة في صفوف كايزر تشيفز بدخول فيلاكازي بدلا من جاستون سيرينو.

ق14. تبديل اضطراري أول لكايزر تشيفز بدخول سيكا ماكو بدلا من برادلي كروس المصاب.

ق9. هدف غير محتسب للزمالك عن طريق سيف الجزيري بسبب خطأ ضد المدافع.

ق6. القائم ينقذ الزمالك من هدف بتسديدة صاروخية من سيرينو من وسط الملعب بعد تقدم محمد صبحي.

ق3. جوووووول أول للزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خروج خاطئ من حارس المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل