مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الجيش الملكي.. التعادل يضيع بغرابة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بالمغرب ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

لمتابعة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي دقيقة بدقيقة من هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق36 الهدف الأول لنادي الجيش الملكي بعد متابعة من محسن بوريكة لركلة الجزاء المهدرة من ربيع حريمات

ق35 ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي بعد لمسة يد على ديانج

ق28 محمد شريف يهدر هدف محقق بعد تسديدة قوية مرت بجوار مرمى الجيش الملكي

ق6 القائم يمنع زيزو من تسجيل الهدف الأول للأهلي

ق5 أحمد حمدون يهدر فرصة هدف محقق للجيش الملكي

انطلاق المباراة