مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الجيش الملكي.. التعادل يضيع بغرابة
الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 21:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بالمغرب ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
لمتابعة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي دقيقة بدقيقة من هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق36 الهدف الأول لنادي الجيش الملكي بعد متابعة من محسن بوريكة لركلة الجزاء المهدرة من ربيع حريمات
ق35 ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي بعد لمسة يد على ديانج
ق28 محمد شريف يهدر هدف محقق بعد تسديدة قوية مرت بجوار مرمى الجيش الملكي
ق6 القائم يمنع زيزو من تسجيل الهدف الأول للأهلي
ق5 أحمد حمدون يهدر فرصة هدف محقق للجيش الملكي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز مجموعة الأهلي – شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز دون أهداف تشكيل الأهلي - بنشرقي وزيزو يقودان الهجوم ضد الجيش الملكي خبر في الجول - كامل أبو علي يضاعف مكافآت المصري بعد الفوز على زيسكو الفوز الأول من نوعه.. المصري يضرب زيسكو بثلاثية وينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية