النصر يختار أبو ظبي لمعسكره خلال كأس العرب

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 15:09

كتب : FilGoal

النصر

اختار نادي النصر مدينة أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، مقرًا لمعسكر الفريق خلال فترة التوقف المقبلة، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن مدة المعسكر ستكون خمسة أيام فقط، من 7 إلى 11 ديسمبر المقبل.

على أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام الوحدة الإماراتي على ملعب الأخير في أبو ظبي.

سيغيب عن المعسكر اللاعبون الدوليون الستة، الذين انضموا إلى معسكر المنتخب السعودي، وهم: نواف العقيدي، نواف بوشل، عبد الإله العمري، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، وراغد النجار.

ويخوض النصر الأربعاء مواجهة أمام استقلول دوشنبه الطاجيكي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2.

على أن يمنح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، اللاعبين راحة قبل العودة إلى التدريبات، ومن ثم المغادرة إلى أبو ظبي لبدء المعسكر.

ويتصدر القطب العاصمي ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة بعد نهاية الجولة التاسعة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

فيما يقف الفريق على صدارة مجموعته الرابعة في البطولة القارية بالعلامة الكاملة قبل مواجهة الأربعاء.

النصر
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