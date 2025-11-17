إبراهيم حسن: سيطرنا على مباراة أوبكستان.. وحظنا لم يكن جيدا بسبب الأخطاء

يرى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن فريقه لم يكن سيئا خلال مباراة أوزبكستان.

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي وديا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال إبراهيم حسن عبر أون سبورت: "لم نكن سيئين في المباراة الماضية، ضغطنا على أوزبكستان بشكل جيد وفي الشوط الثاني كنا أفضل ولكننا استقبلنا هدفا بسبب الوقوف الخاطئ ومرور اللاعب بسهولة بسبب خطا".

وتابع "في الشوط الثاني ضد أوزبكستان كنا أفضل وسيطرنا على المباراة، وهو منتخب جيد جدا ويلعب مع بعضه منذ زمن طويل ووصل كأس العالم مبكرا بسهولة".

وأضاف "لاعبو أوزبكستان يملكون قوة جسمانية وسرعة وجهزوا منتخب للوصول إلى كأس العالم".

وأتم "أوزبكستان منتخب محترم ودرسناهم جيدا ولكن حظنا السيء جاء بسبب خطأ في الضغط مبكرا ولكن كنا جيدين وفي النهاية هي مباراة بمثابة المران".

وكان منتخب مصر قد خسر في المباراة الودية الأولى خلال معسكر شهر نوفمبر الحالي من أوزبكستان بهدفين دون رد.