مباشر ملحق المونديال - نيجيريا (1)-(1) الكونغو الديموقراطية.. هدف غير محتسب

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

ويليام إيكونج - منتخب نيجيريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نيجيريا ضد الكونغو الديموقراطية بنهائي المحلق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق94. هدف غير محتسب للكونغو الديموقراطية.

نهاية المباراة بالتعادل والاتجاه للوقت الإضافي

ق59. فيستون ماييلي يشارك بدلا من سيدريك باكامبو.

يداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. جووووول التعادل للكونغو الديموقراطية عن طريق ميشارك إيليا مستغلا عرضية من سيدريك باكامبو اخطأ المدافع في التعامل معها ليضعها إيليا في الشباك.

ق3. جوووووول أول لنيجيريا عن طريق فرانك أونييكا بتسديدة غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.

بداية المباراة

نيجيريا الكونغو الديموقراطية
