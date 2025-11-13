أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

يعتبر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن دورة العين الدولية الودية، تعد فرصة جيدة لمنح الفرصة لوجوه جديدة في المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان يوم الجمعة 14 نوفمبر، في نصف النهائي، فيما يلتقي منتخبا إيران وكاب فيردي في نصف النهائي الآخر.

وأوضح أبو ريدة في تصريحات لأون سبورت "سنواجه فريقين وصلا لكأس العالم من المرحلة الأولى خلال دورة العين الدولية".

وتأهل منتخبا إيران وأوزبكستان إلى كأس العالم من خلال تصفيات آسيا إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة "حسام حسن لا يفكر في النتيجة ولكن إعداد لاعبين يمثلوا مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وعن الاستعدادا لكأس العالم 2026، رد "ستكون هناك مباريات قوية في شهر مارس استعدادا لكأس العالم ولن نكشف عن الأسماء حاليا حتى إقامة القرعة".

ومن المقرر إقامة قرعة كأس العالم يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع "الفترة الماضية عملنا على اكتشاف المواهب وتطوير الناشئين، ولدينا خطة في الفترة المقبلة بإنشاء 6 أو 7 مراكز تدريب في كافة أنحاء مصر".

وأكمل "وسنبدأ مشروع اكتشاف المواهب قريبا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، وسيكون هناك مدرب أجنبي لمواليد 2011".

وأتم "نحن تحت أنظار العالم كله خاصة في وجود محمد صلاح، والمرحلة القادمة نتمنى أن يكون لدينا مجموعة من اللاعبين يصلوا للمستوى الدولي ويكون صلاح قدوة لهم".

