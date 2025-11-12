استدعاء خيفرين تورام لمنتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان

أعلن منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب استدعاء خيفرين تورام لاعب يوفنتوس لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يعلن المنتخب الفرنسي من اللاعب الذي سيعوضه لاعب يوفنتوس عقب انضمامه.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فمن المرجح استبعاد إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد إذ لم يتدرب منذ بداية التوقف الدولي.

ويلتقي منتخب فرنسا غدا الخميس مع أوكرانيا، ثم يوم الأحد المقبل مع أذربيجان.

Khephren Thuram (Juventus Turin) a été appelé en renfort par Didier Deschamps. Il rejoindra le groupe dans la soirée. pic.twitter.com/2smPDDREtc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2025

وأًصبح تورام اللاعب رقم 25 في قائمة الديوك الفرنسية في التوقف الدولي الجاري.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل متصدر الترتيب إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني الملحق الأوروبي.

وخاض نجل ليليان تورام 3 مباريات بقميص منتخب فرنسا آخرها في التوقف الدولي الماضي ضد أيسلندا.

ويغيب شقيقه ماركوس تورام عن قائمة المنتخب الفرنسي في التوقف الدولي الجاري.