مؤتمر يورتشيتش: مضطرين لخوض مباراة سيراميكا.. وأشكر حسام حسن

وصف كورنسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا بالمباراة الخطرة بسبب ضغط المباريات.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز غدا الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي: "مضطرين لخوض مباراة المركز الثالث وهى مباراة خطرة علينا بسبب ضغط المباريات، لكننا نملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة".

وأضاف "سيراميكا كليوباترا يملك فريقا جيدا وقدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولا أعلم هل سيخوض المباراة بالقوام الأساسي أم سيجري بعض التغييرات لكننا جاهزون في كل الأحوال".

وشدد "علي ماهر واحد من أفضل المدربين في مصر، ولديه أفكار جيدة يطبقها مع أي فريق يتولى تدريبه أنا أحترمها كثيرا. سنواجه فريقا رائعا يجيد الاستحواذ على الكرة وخلق فرص خطيرة لتسجيل الأهداف".

وتابع"أشكر حسام حسن على اختيار أحمد الشناوي لقائمة منتخب مصر لأنه يستحق ويقدم مستويات رائعة. محمود جاد مفاجأة بالنسبة لي لأنه عنصر مميز للغاية ويملك عقلية جيدة وأمامه مستقبل كبير".

وأجاب مدرب بيراميدز "متى سيشارك محمود جاد؟ سيحرس مرمى الفريق غدا أمام سيراميكا كليوباترا".

وكان الزمالك قد تفوق على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.