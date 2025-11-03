الشرق الأوسط: نيوم لم يطلب حكاما أجانب لمواجهة النصر

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

كشفت جريدة الشرق الأوسط عن عدم طلب إدارة نادي نيوم حكاما أجانب للمباراة المقبلة أمام نادي النصر.

ويحل النصر ضيفا على نيوم الذي يضم أحمد حجازي ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي السبت المقبل.

وأوضح التقرير أن نادي نيوم لم يقدم طلب حضور تحكيم أجنبي للمباراة قبل 21 يوما، وفقا لضوابط لجنة الحكام.

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ولذلك يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم عادة تكليف طواقم تحكيمية سعودية في حال عدم طلب حكام أجانب.

وكان الحكم السعودي عبد الله الشهري قد أدار مباراة التعاون والنصر ببريدة.

فيما أدار مواجهة النصر والخلود بالرياض طاقم تحكيم إسباني بقيادة ريكاردو.

بينما كلف طاقم تحكيمي سويسري بقيادة شنايدر لإدارة مباراة النصر والرياض.

كما أدار طاقم تحكيم ليتواني مواجهة اتحاد جدة والنصر بجدة.

وعاد الحكم السعودي عبد الله الشهري لضبط مواجهة النصر والفتح بالرياض.

أما مواجهة الحزم والنصر فأدارها طاقم سعودي بقيادة فيصل البلوي.

وحضر الطاقم السعودي بقيادة محمد الهويش في مواجهة النصر والفيحاء.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 21 نقطة.

فيما يحتل نيوم المركز السادس برصيد 13 نقطة.

نيوم النصر
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