ثنائي اتحاد جدة يعود قبل مواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 11:16

كتب : FilGoal

اتحاد جدة ضد الفيحاء

استعاد فريق اتحاد جدة المدافع حسن كادش، والجناح عبد الرحمن العبود بعد تعافيهما من إصابتيهما.

وشارك الثنائي في تدريب الأحد ليصبح جاهزا لخوض مواجهة الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

وتعرَّض كادش إلى إصابةٍ في العضلة الخلفية، تجاوزها أخيرا، في وقت تعافى فيه العبود من إصابة في الفك.

أخبار متعلقة:
الرياضية: اختبار لحسم موقف حمد الله قبل مواجهة الريان مدرب الغرافة: موقف خوسيلو وبراهيمي لم يُحسم قبل مواجهة الهلال إنزاجي: نعرف قوة الغرافة ونسعى للفوز.. وسعيد بأداء لاعبي الهلال تقرير: مالكوم يسافر إلى إسبانيا للاطمئنان على مفصل القدم

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الفريق خاض حصة تدريبية شهِدت مشاركة كادش، والعبود، والنجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي غيَّبته الإصابة عن الجولة الماضية من الدوري السعودي.

فضلًا عن المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، والمدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش، اللذين غابا عن التعادل 4ـ4 مع الخليج بسبب الحد الأقصى لعدد الأجانب في الدوري السعودي.

وباستثناء المدافع أحمد شراحيلي، اكتملت صفوف النمور قبل مواجهة الشارقة الإماراتي.

وواصل شراحيلي برنامجه التأهيلي الخاص، الذي ينفذه من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.

اتحاد جدة الشارقة الإماراتي
نرشح لكم
أهلي جدة يطلب تنظيم السوبر الآسيوي.. والاتحاد القاري يرد 8 أندية تمثل السعودية في البطولات الآسيوية والخليجية الموسم المقبل مهاجم السعودية يبدد الشكوك حول إصابته قبل مواجهة أوروجواي الكشف عن سبب غياب حارس السعودية الأساسي أمام السنغال التجربة الأخيرة قبل المونديال.. السعودية تتعادل مع السنغال وديا مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يونيو 2026.. نهائي كأس ليبيا ومواجهة السعودية ضد السنغال تقرير: ليس مدربا.. استئناف مفاوضات اتحاد جدة مع يورجن كلوب حسم مشاركة تمبكتي أمام السنغال قبل اللقاء بساعات
أخر الأخبار
كرة طائرة - "أوفيتم بإلتزاماتكم".. محترفة الزمالك تعلن تقاضيها مستحقاتها المتأخرة 10 دقيقة | رياضة نسائية
بعد حرمانه من كأس العالم.. الصومالي عمر أرتان يدير السوبر الأوروبي 42 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تتخطى البرازيل.. المكسيك تصبح الأكثر مشاركة في مباريات الافتتاح 54 دقيقة | في المونديال
نصير مزراوي يسابق الزمن للحاق بمواجهة البرازيل 58 دقيقة | في المونديال
تقرير: نيمار يغيب أمام المغرب ساعة | في المونديال
كأس العالم - بينهم مصر.. 8 منتخبات تبحث عن الفوز بعد مشاركة لمرة سابقة على الأقل ساعة | في المونديال
حوار مطول - مرموش: لن نعود بعد 3 مباريات.. طموحنا المنافسة على لقب كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
تحت قيادة أروابارينا.. مصري في الجهاز الفني لفريق بوكا جونيورز 2 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/516441/ثنائي-اتحاد-جدة-يعود-قبل