انتهت الدوري المصري - الزمالك (3)-(1) طلائع الجيش

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك

يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

انتهت

ق 86: خروج الونش مصابا.

ق 84: الدباغ يهدر انفرادا للمرة الثالثة.

ق 82: عدي الدباغ يهدر انفرادا تاما.

ق 80: جووول محمد عاطف من رأسية

ق 63: خروج محمد صبحي ودخول المهدي سليمان.

ق 61: جووول عدي الدباغ بعد رأسية من عرضية عن طريق محمود بنتايك.

ق 50: تبديل بخروج حسام عبد المجيد ودخول محمود حمدي "الونش".

ق 49: جووول ناصر ماهر بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ثم ارتدت له وتابعها في المرمى.

ق 46: خروج سيف الدين الجزيري ومحمد شحاتة ودخول شيكو بانزا وأحمد فتوح.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 38: عدي الدباغ يهدر انفرادا تاما بالمرمى.

ق 26: دخول عدي الدباغ بدلا من بيزيرا المصاب.

ق 24: إصابة جوان بيزيرا وخروجه باكيا لتلقيه العلاج.

ق 15: إصابة صبحي وعلاجه واستكماله للمباراة بشكل طبيعي.

ق12 صبحي يتألق بعد تسديدة قوية من أحمد علاء

ق5 جوووول أول ناصر ماهر

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك طلائع الجيش
