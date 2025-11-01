أبطال إفريقيا - نهضة بركان آخر المتأهلين لدور المجموعات على حساب أهلي طرابلس

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 21:31

كتب : FilGoal

نهضة بركان

أكمل نهضة بركان المغربي قائمة الفرق المتأهلة إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على أهلي طرابلس الليبي في إياب الدور التمهيدي الثاني.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل 1-1 في ليبيا.

وتأجل الحسم بين حسام البدري مدرب الفريق الليبي ومعين الشعباني مدرب الفريق المغربي لمباراة الإياب اليوم الأحد.

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وأقيمت المباراة بشكل متأخر بسبب مشاركة نهضة بركان ضد بيراميدز في كأس السوبر الإفريقي والذي انتهى بتتويج ممثل مصر وبطل إفريقيا باللقب الأسبوع قبل الماضي.

وتقدم أهلي طرابلس بهدف مبكر في الدقيقة 10 عن طريق معاذ اللافي.

وعدّل بول بيسان النتيجة في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني سجل أيوب خيري هدف الفوز في الدقيقة 54.

بطل الكونفدرالية الموسم الماضي أصبح الفريق رقم 16 الذي يتأهل إلى مرحلة المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم.

وسبقه كل من: الأهلي – بيراميدز - صنداونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – سيمبا التنزاني – الهلال السوداني – يانج أفريكانز التنزاني – بترو أتلتيكو الأنجولي – الجيش الملكي المغربي – مولودية الجزائر – ريفرز يونايتد النيجيري – شبيبة القبائل الجزائري – استاد مالي – سانت إلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي.

وستقام القرعة يوم الإثنين 3 نوفمبر في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وستذاع عبر أون سبورت 1.

نهضة بركان دوري أبطال إفريقيا
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