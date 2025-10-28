أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الإفريقية للرخصة (A8)

افتتح هاني أبوريدة رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دبلومة التدريب الإفريقية للحصول على الرخصة A8.

ويتظم الاتحاد المصري بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فعاليات الدبلومة.

وتقام فعاليات الدبلومة بمركز المنتخبات الوطنية بحضور عدد 18 مدربا.

من بينهم سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت ،كمال عبدالواحد مدرب منتخب مصر السابق، حمدي بطاو مدرب الاتحاد الليبي، وأكرم الهمالي اللاعب الدولي الليبي السابق.

وبدأت الفعاليات اليوم بمحاضرة عن كرة القدم الحديثة.

وتستمر فعاليات الرخصة لمدة 6 أشهر باجمالي 280 ساعة تدريبية .

وتقوم بمهمة تنظيم الدورات التدريبية إدارة المدربين بالاتحاد بقيادة جمال محمد علي.