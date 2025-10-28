التشكيل - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وبنزيمة أساسي

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - رونالدو - النصر - الاتحاد

يقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة بعد قليل ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:

أخبار متعلقة:
كريستيانو رونالدو يتحدث عن وصوله للهدف رقم 950 رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في الدفاع: أيمن يحيى- إينيجو مارتينيز- محمد سيماكان- نواف بوشل

في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري- أنجيلو

الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو- كينجسلي كومان.

في المقابل يقود كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة في مواجهة النصر.

واعتمد سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة على التشكيل التالي أمام النصر:

الحارس: حامد الشنقيطيرايكوفيتش

الدفاع: أحمد الجليدان - سعد آل موسى - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاي.

الوسط: نجولو كانتي - حسام عوار - فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيمة - روجر فيرنانديز.

رونالدو بنزيمة الدوري السعودي
نرشح لكم
"يغادرنا بطلا".. النصر يعلن رحيل جيسوس الرياضية: وصول سعود عبد الحميد لمعسكر السعودية في أمريكا الخليج: جوزيه جوميز اقتنع بمشروعنا.. والعرض المالي لم يكن الأعلى "العيدية".. الخليج يعلن تعاقده مع جوميز لمدة موسمين الرياضية: سعود عبد الحميد يلتحق ببعثة السعودية اليوم الخميس في نيويورك محامي جيسوس: موققه لن يتغير لكن كل شيء وارد الرياضية: النصر يسدد 6 ملايين لـ تشيلسي وبايرن ميونيخ بعد التتويج بالدوري السعودي الرياضية: جوزيه جوميز يقترب من الاستمرار مع الفتح
أخر الأخبار
بعد فشل المفاوضات مع ليفربول.. ليكيب: 3 أندية تتصارع لضم كوناتي 21 دقيقة | ميركاتو
"يغادرنا بطلا".. النصر يعلن رحيل جيسوس 28 دقيقة | سعودي في الجول
فلورنتينو بيريز: مورينيو مدرب جيد جدا ولكن 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: صفقتان منتظرتان.. توتنام يتوصل لاتفاق لضم سينسي 56 دقيقة | ميركاتو
في الجول موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 مايو - 4 مباريات في ختام الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد المغرب.. والقناة الناقلة 10 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا للناشئين - السنغال تقصي المغرب وتتأهل للنهائي أمام تنزانيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 4 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك
/articles/516110/التشكيل-رونالدو-وماني-يقودان-هجوم-النصر-أمام-اتحاد-جدة-وبنزيمة-أ