مباشر الدوري المصري - وادي دجلة (0)-(1) مودرن سبورت.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وادي دجلة ضد مودرن سبورت في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية ورأسية من فرانك بولي تصطدم بعارضة مودرن سبورت ثم متابعة لكن تعلو العارضة

ق 16: جووول أحمد يوسف برأسية يسجل الأول بعد عرضية رائعة من علي فوزي

ق 12: إصابة كمال أبو الفتوح وخروجه ومشاركه عمر عدلي

انطلاق المباراة

بداية المباراة