مباشر الدوري المصري - وادي دجلة (0)-(1) مودرن سبورت.. بداية الشوط الثاني
الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وادي دجلة ضد مودرن سبورت في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل وادي دجلة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.
لمتابعة المباراة من هنا
----------------------------------
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: عرضية ورأسية من فرانك بولي تصطدم بعارضة مودرن سبورت ثم متابعة لكن تعلو العارضة
ق 16: جووول أحمد يوسف برأسية يسجل الأول بعد عرضية رائعة من علي فوزي
ق 12: إصابة كمال أبو الفتوح وخروجه ومشاركه عمر عدلي
انطلاق المباراة
بداية المباراة
نرشح لكم
"انتهاء جميع الأعمال الإنشائية".. وزارة الرياضة تعلن تطورات استاد النادي المصري الجديد الخطيب: الإعلان قريبا عن مشروع بيت الأهلي.. وحلم الاستاد يسير بخطى ثابتة كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط مواعيد مباريات اليوم 17 أكتوبر.. عودة الدوري والمصري في الكونفدرالية الإسماعيلي يعلن فتح حساب لسداد غرامات النادي.. ويدعو محبيه لضخ الأموال الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي الخطيب: ميزانية النادي بلغت 8.5 مليار جنيه.. وياسين منصور يعرف الأهلي جيدا "سأتغيب حسب توصية الأطباء".. الخطيب يوضح كيف سيتم إدارة الأهلي