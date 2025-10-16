انتهت - جوائز آسيا.. سالم الدوسري ولي كانج إن يتوجان بالأفضل داخل وخارج القارة

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

احتفال سالم الدوسري بهدفه ضد أوراوا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لجوائز الأفضل في آسيا عام 2025، والمقامة في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية.

تاكيفوسا كوبو

النادي : ريال سوسيداد

أكرم عفيف

النادي : السد

مهدي طارمي

النادي : أولمبياكوس

سالم الدوسري

النادي : الهلال

وكشف محمد سعدون الكواري مقدم الحفل عن تأخر انطلاقه بسبب مشكلة تقنية.

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز الأفضل كالتالي:

* لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب كوريا الجنوبية أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.

* سالم الدوسري مهاجم الهلال ومنتخب السعودية يفوز بجائزة لاعب العام في آسيا.

* اليابانية مايكا هامانو لاعبة تشيلسي ومنتخب اليابان أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة.

* اليابانية هانا تاكاهشي لاعبة أوراوا ريدز لاعبة العام في آسيا.

* أليسكاندر بادولاتو لاعب ملبورن فيكتوري ومنتخب أستراليا أفضل لاعب شاب في آسيا

* تشوي إيل سون لاعبة نادي 25 أبريل ومنتخب كوريا الشمالية تفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا.

* ري سونج هو مدرب منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عامًا أفضل مدرب في آسيا

* الإيرانية مرضية جعفري مدربة بام خاتون للسيدات ومنتخب سيدات إيران أفضل مدربة.

* الاتحاد السعودي يفوز بجائزة أفضل اتحاد في آسيا.

وجاءت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في آسيا على النحو التالي:

أفضل لاعب داخل القارة:

أكرم عفيف (السد - قطر)

سالم الدوسري (الهلال - السعودية)

عارف أيمن هانابي (جوهور - ماليزيا)

أفضل لاعبة داخل القارة:

هولي ماكنمارا (ملبورن سيتي – أستراليا)

وانج شوانج (ووهان جيانجدا – الصين)

هانا تاكاهشي (أوراوا – اليابان)

أفضل لاعب محترف خارج القارة:

مهدي طارمي (إنتر ميلان / أولمبياكوس – إيران)

تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد – اليابان)

لي كانج إن (باريس سان جيرمان – كوريا الجنوبية)

أفضل لاعبة محترفة خارج القارة:

ستيفاني كاتلي (آرسنال – أستراليا)

مايكا هامانو (تشيلسي – اليابان)

يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي – اليابان)

أفضل مدرب:

تريفور مورجان (منتخب أستراليا تحت 20 عامًا)

ري سونج هو (منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عامًا)

سونج جون (منتخب كوريا الشمالية للناشئات تحت 17 عامًا)

أفضل مدربة:

لو كوي-هوا (تايتشونج بلو وايل للسيدات – تايوان)

مرضية جعفري (بام خاتون للسيدات – إيران)

نونجروتاي سراثونجفيان (كلية آيجان سكولارز – تايلاند)

أفضل لاعب شاب:

أليسكاندر بادولاتو (ملبورن فيكتوري – أستراليا)

حامد الشنقيطي (الاتحاد – السعودية)

صدر الدين حسنوف (بونيودكور – أوزبكستان)

أفضل لاعبة شابة:

تشوي إيل سون (نادي 25 أبريل – كوريا الشمالية)

جون إيل تشونج (أمنوكجانج – كوريا الشمالية)

ماناكا ماتسوكوبو (نورث كارولاينا كوريج – اليابان)

أفضل اتحاد وطني:

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم

أفضل لاعب في آسيا مهدي طارمي سالم الدوسري أكرم عفيف
