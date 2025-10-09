مجموعة تونس - إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الإستوائية في تصفيات كأس العالم

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 19:48

كتب : FilGoal

منتخب مالاوي

أعلن اتحاد مالاوي لكرة القدم إلغاء مباراة المنتخب أمام غينيا الإستوائية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي كان مقررا لها اليوم.

وكشف اتحاد مالاوي في بيان رسمي له اليوم: "نود إبلاغكم بأن مباراة مالاوي وغينيا الإستوائية التي كان مقررا لها اليوم في ملعب بينجو الوطني لن تقام بسبب صعوبات سفر الفريق الزائر".

وأكمل بيان اتحاد مالاوي "قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء المباراة رسميا".

وأضاف البيان: "سنقوم بإبلاغكم بالتطورات حالة التذاكر التي تم شراؤها مسبقًا".

وأتم "نحن نأسف بشدة لأي إزعاج قد يسببه هذا التطور".

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الثامنة، والتي حسمها المنتخب التونسي بالتأهل رسميا لكأس العالم.

ووصل نسور قرطاج إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة، لتضمن مقعدا في كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، ويليه بفارق الأهداف منتخب غينيا الإستوائية في المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.

