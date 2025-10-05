انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (4)-(1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إشبيلية ضد برشلونة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت

ق 90+7: جووووووووووووول أدامز بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

ق 90: جوووووووووووول كارمونا بعد تسديدة أرضية ضعيفة للغاية.

ق 82: روني يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة ضعيفة أمسكها الحارس.

ق 75: ليفاندوفسكي يهدر ركلة الجزاء.

ق 74: ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة أليخاندرو بالدي.

ق 64: تسديدة قوية من بيدري داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+6: جووووووووووول راشفورد بعد عرضية من بيدري سددها الإنجليزي مباشرة في المرمى.

ق 43: راشفورد يهدر انفرادا بعد تصدي من فلادشوديموس.

ق 36: جووووووووووووول روميرو الثاني تمكن من الإنهاء بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

ق 35: إيزاك روميرو يواصل الإهدار إذ سدد خارج المرمى بعد عرضية أرضية.

ق 27: روميرو يهدر مرة أخرى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها تشيزني.

ق 24: تسديدة خطيرة من إيزاك روميرو لاعب إشبيلية تمر خارج المرمى قليلا.

ق 13: جوووووووووووول ألكسيس سانشيز من نقطة الجزاء.

ق 12: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء لإشبيلية بعد تدخل من أراوخو.

ق 11: عودة الحكم للفيديو لشك في ركلة جزاء لإشبيلية.

بداية المباراة