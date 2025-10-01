استراحة أبطال أوروبا - برشلونة (1)-(1) باريس سان جيرمان

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

لامين يامال - نونو مينديش - برشلونة أمام باريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

وحقق برشلونة الفوز في الجولة الأولى أمام نيوكاسل 2-1 خارج أرضه، فيما اكتسح باريس سان جيرمان منافسه أتالانتا برباعية نظيفة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: راشفورد يمر بطريقة رائعة من الجانب الأيسر ويلعب كرة عرضية ولكن باتشو مدافع باريس يتدخل لتتحول إلى ركنية.

ق 44: بطاقة صفراء لنونو مينديش بعد تدخل ضد لامين يامال.

ق 42: باركولا يمر بطريقة رائعة من جيرارد مارتن وينفرد بمرمى تشيزني ولكن يسددها بغرابة أعلى العارضة.

ق 38: جوووووول التعادل عن طريق مايولو بعد انفراده بالحارس تشيزني

ق 32: بطاقة صفراء ضد فرينكي دي يونج بعد تدخل قوي ضد نونو مينديش

ق 29: تسديدة قوية من أشرف حكيمي من ضربة حرة مباشرة تصدى لها تشيزني ببراعة لينقذ ماماه من تلقي هدف التعادل.

ق 28: فرصة خطيرة لبرشلونة بعد ركنية، لترتد إلى راشفورد الذي سدد لتصطدم بالدفاع، وزاباراني يتدخل على قدم فيران توريس وسط مطالبة من لاعبي برشلونة بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم مايكل أوليفر يأمر باستمرار اللعب.

ق 26: تسديدة قوية من أولمو اصطدمت بدفاع باريس لتتحول لضربة ركنية.

ق 24: دفاع باريس يستخلص الكرة من لامين يامال، وينطلق باركولا في فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن تطول الكرة إلى ضربة مرمى.

ق 17: جووووول فيران توريس يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد كرة عرضية أرضية رائعة من لمسة واحدة لـ راشفورد.

ق 14: زاباراني مدافع باريس سان جيرمان ينقذ الكرة على خط المرمى بعد مرور رائع من فيران توريس الذي تسلم الكرة من تمريرة رائعة من لامين يامال.

ق 10: أشرف حكيمي يقود هجمة من الجانب الأيمن ويلعب كرة عرضية اصطدمت بدفاع برشلونة لتتحول لضربة ركنية.

ق 1: مرور رائع من لامين يامال بين الثنائي فيتينيا وباركولا، قبل المرور من نونو مينديش ليمرر الكرة لـ فيران توريس داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يتدخل

بداية المباراة

أجرى لويس إنريكي تبديلا اضطراريا بدخول زائير إيمري بدلا من جواو نيفيز.

