فابريزيو رومانو: لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة.. و3 مرشحين

كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورت، عن حقيقة مفاوضات يورجن كلوب مع نادي اتحاد جدة السعودي.

وأوضح رومانو عبر صفحته على تويتر: "لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة رغم التقارير السعوية".

وأشار الصحفي المتخصص في الانتقالات إلى 3 أسماء مرشحة لتولي منصب المدير الفني في الاتحاد "لوتشانو سباليتي، وسيرجيو كونسيساو، ورودجر شميدت هم المرشحون الرئيسيون لهذا المنصب".

وقبل أيام، أعلن اتحاد جدة إقالة مدربه لوران بلان بعد الخسارة في مواجهة النصر في الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن هناك مفاوضات بين نادي اتحاد جدة مع الألماني يورجن كلوب من أجل تدريبه.

مدرب ليفربول السابق يشغل حاليا منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت لضمان الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الفريق في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على النمور في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد اتحاد جدة للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.