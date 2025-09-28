مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) ريال سوسييداد.. هدف ولكن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يأتي ريال سوسييداد في المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.

ق 74: هدف من لامين يامال لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

ق 68: تسديدة من ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء لكن تصدي من الحارس.

ق 59: جووووووووول ليفاندوفسكي من رأسية عقب عرضية من لامين يامال.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جوووووووووول التعادل من جول كوندي برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

ق 31: جوووووووووول ألفارو أودريوزولا بعد عرضية أرضية من بارينيتشيا.

ق 12: تسديدة قوية من ماركوس راشفورد تصدى لها حارس المرمى.

بداية المباراة

