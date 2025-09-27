انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وبتروجت في الدوري المصري.
ــــــــــــــــــــــ
نهاية ال مباراة بفوز بتروجت
ق 87: جووووول أدهم حامد والثالث لبتروجت
ق 86: مراجعة ركلة الجزاء
ق 75: جووول التعادل هادي رياض
ق 66: جوووول عمر الساعي والثاني
ق 63: جوووووول صلاح محسن والتعادل
ق 47: تصدي خيالي من عمر صلاح
نهاية الشوط الأول بتقدم بتروجت
ق 42: مراجعة الفيديو
ق 28: جوووول مصطفى البدري والأول
ق 17: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 16: أحمد القرموطي يسجل الأول للمصري
انطلاق المباراة
