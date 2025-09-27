انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

المصري - بتروجت - صلاح محسن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وبتروجت في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية

نهاية ال مباراة بفوز بتروجت

ق 87: جووووول أدهم حامد والثالث لبتروجت

ق 86: مراجعة ركلة الجزاء

ق 75: جووول التعادل هادي رياض

ق 66: جوووول عمر الساعي والثاني

ق 63: جوووووول صلاح محسن والتعادل

ق 47: تصدي خيالي من عمر صلاح

نهاية الشوط الأول بتقدم بتروجت

ق 42: مراجعة الفيديو

ق 28: جوووول مصطفى البدري والأول

ق 17: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 16: أحمد القرموطي يسجل الأول للمصري

انطلاق المباراة

المصري بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية انتهت الدوري المصري - بيراميدز (4)-(0) طلائع الجيش.. رباعية شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب في يوم عودة بسيوني.. حرس الحدود يسترجع الانتصارات بالفوز على زد
أخر الأخبار
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش 3 دقيقة | الدوري المصري
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة 8 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض 31 دقيقة | سعودي في الجول
العودة لعهد موتا؟ يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا للمباراة الثالثة تواليا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ساعة | الدوري المصري
جلاسنر: نستحق الفوز على ليفربول.. وفخور بأداء اللاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514221/مباشر-الدوري-المصري-2-3-بتروجت-جووووول-أدهم-حامد-والثالث