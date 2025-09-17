انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (4)-(0) أتالانتا.. نهاية المباراة
الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يستضيف باريس سان جيرمان فريق أتالانتا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.
--------------------
نهاية المباراة
ق91 جوووول جونكالو راموس يستغل خطأ مدافع أتالانتا ويسجل الرابع
ق51 جوووول نونو مينديش يضيف الثالث
نهاية الشوط الأول
ق44 باركولا يهدر ركلة الجزاء
ق44 احتساب ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق39 جوووول كفاراتسخيليا يضيف الثاني
ق3 جووول ماركينيوس يفتتح التسجيل مبكرا
انطلاق المباراة
