انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (4)-(0) أتالانتا.. نهاية المباراة

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

نونو مينديش - باريس سان جيرمان

يستضيف باريس سان جيرمان فريق أتالانتا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

نهاية المباراة

ق91 جوووول جونكالو راموس يستغل خطأ مدافع أتالانتا ويسجل الرابع

ق51 جوووول نونو مينديش يضيف الثالث

نهاية الشوط الأول

ق44 باركولا يهدر ركلة الجزاء

ق44 احتساب ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق39 جوووول كفاراتسخيليا يضيف الثاني

ق3 جووول ماركينيوس يفتتح التسجيل مبكرا

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
