دي زيربي: طرد كارفخال مبالغ فيه.. وركلة جزاء ريال مدريد غير صحيحة

يرى روبيرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا الفرنسي أن فريقه لم يتمكن من اللعب بشكل جيد بعد طرد داني كارفاخال لاعب ريال مدريد غير صحيح.

وخسر مارسيليا أمام ريال مدريد بهدفين لهدف في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بعد طرد كارفاخال لم نتمكن من العودة إلى المسار الصحيح في المباراة أمام ريال مدريد".

وأضاف "ركلة جزاء ريال مدريد مُحرجة بعض الشيء، وكنت سأقول نفس الكلام إذا كانت لفريقي، إنها ليست ركلة جزاء، لكنني لا أعتقد أن الحكم احتسبها لتعويض البطاقة الحمراء على كارفاخال".

وعن طرد كارفاخال قال: "أحيانا تكون هناك مواجهات بين اللاعبين وتظهر بشكل مبالغ فيه، ولا أعتقد أن هناك أي خطأ فيما حدث".

وأتم تصريحاته "أن نلعب في سنتياجو برنابيو كل عام هذا ما يحتاجه الفريق لتحقيق قفزة نوعية في العقلية والطموح".

